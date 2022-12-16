Снег и туман ожидаются в Псковской области 17 декабря
До -14 градусов прогнозируется в Псковской области 17 декабря, сообщает Псковский гидрометцентр.
В этот день на территории региона ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдёт небольшой снег, ночью и утром в большинстве районов возможен туман.
Температура воздуха по области ночью составит от -14 до -9 градусов, днем - от -9 до -4 градусов.
Атмосферное давление будет выше нормы. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
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