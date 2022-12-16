Антимонопольщики нашли в Пскове ещё одну незаконную рекламу алкоголя

12:49, 16 декабря 2022, ПАИ

Псковское УФАС обнаружило в Пскове ещё одну незаконную рекламу алкоголя. Речь идёт о баннерах на фасаде кафе «Паб» на улице Советской Армии, 5, сообщили в управлении.

На баннерах изображены пивные кружки, указаны конкретные торговые марки и цены на них. При этом, пояснили специалисты, закон о рекламе запрещает размещение рекламы алкоголя на конструкциях, монтируемых на внешних стенах зданий, крышах и иных конструктивных элементах. Реклама алкоголя должна сопровождаться предупреждением о вреде её чрезмерного потребления, этой надписи должно быть отведено не менее десяти процентов рекламной площади.

«ООО «БАД» уже неоднократно нарушало закон и привлекалось к административной ответственности за размещение рекламы алкоголя на фасадах зданий на улицах Алехина, Рокоссовского, Мирной и Рижском проспекте в Пскове. Предписания о демонтаже рекламы не исполнило. Эту задачу за него выполнил комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Пскова, в полномочия которого входит демонтаж незаконных рекламных конструкций», - отметили в УФАС.