Могут ли дать больничный при мигрени, рассказали псковичам

16:14, 16 декабря 2022, ПАИ

Могут ли дать больничный при мигрени, рассказала в эфире радиостанции «Серебряный дождь» на частоте 88.3 FM заведующая неврологическим отделением Псковской областной клинической больницы, главный внештатный невролог Наталья Павлова.

По её словам, больничный дать могут, однако он будет коротким, потому что купированный приступ мигрени занимает около суток. «Поэтому пациентам неинтересно идти и стоять в очереди, ждать врача. Скорая к нему, конечно, приедет, но больничный ему никто не даст, а порекомендуют обратиться к врачу или вызвать на дом, если приступ длится более суток», — рассказала гость студии.

При этом, отметила врач, бывают мигренозные статусы, когда приступ идёт один за другим. «Он не купируется, все это дело может осложниться мигренозным инфарктом, инсультом. В понятия «инфаркт» и «инсульт» вложено одно и то же - нарушение кровообращения в головном мозге. Если пациент у нас, скажем условно, уже страдает хронической мигренью, всё может закончиться мигренозным инсультом. Но это очень редкие ситуации, никого не хочу пугать. Конечно, мы это встречаем нечасто в нашей практике», — рассказала она.