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Общество

«Код безопасности»: псковская полиция запустила новую акцию

Псковская полиция запускает новый проект «Код безопасности», направленный на профилактику дистанционных хищений с банковских карт. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Его главная цель – проинформировать население об уловках мошенников, а также довести простые правила безопасности, которые помогут сберечь деньги псковичей.

«Не секрет, что практически каждый день псковичи переводят незнакомцам сотни тысяч рублей, пытаясь спасти родственника, попавшего в беду, или стараясь предотвратить незаконное оформление кредита. Причина доверчивости граждан – недостаточное информирование населения. Жертвами мошенников становятся люди разного возраста, профессий и социального статуса – студенты, врачи, водители транспорта, продавцы магазинов и даже сами банковские служащие», - сказали в пресс-службе ведомства.

Ознакомиться с профилактическим комиксом, разработанным для акции, можно в специальном разделе на официальном сайте ведомства. А для удобства получения информации организаторы разработали QR-код, который можно отсканировать любым мобильным устройством. Узнать о мерах безопасности также можно в социальных сетях – по хештегам #КодБезопасности и #УловкиЛовки.

Полиция призывает индивидуальных предпринимателей и представителей бизнеса поддержать «Код безопасности» и присоединиться к информированию псковичей: разместить на стаканчиках для кофе навынос, ланч-боксах, картонных коробках для пиццы или пирожных яркие наклейки с кьюаркодом, чтобы профилактическая памятка была доступна в любом месте и в любое время. Организаторы уже напечатали первую партию наклеек и готовы оказать содействие в их размещении на одноразовой таре.

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