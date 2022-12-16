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Общество

Михаил Ведерников проконтролировал ход ремонта школ в Пушкинских Горах

Ход капитального ремонта двух школ проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время рабочей поездки в Пушкинские Горы. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Директор Пушкиногорской средней общеобразовательной школы имени А. С. Пушкина Оксана Филиппова рассказала, что работы начались ещё в 2019 году, после официального визита главы региона в школу, когда руководство обозначило ему ряд проблем.

«На будущий год мы включены в число образовательных учреждений Псковской области, которые ждет продолжение капитального ремонта с финансированием в размере около 50 миллионов рублей. Мы подготовили проектно-сметную документацию, прошли государстввенную итоговую экспертизу, в результате мы ждем на будущий год ремонта системы освещения, отопления, потолков, стен, напольных покрытий, лестничных маршей. Надеюсь, что наше здание 1981 года заиграет новыми красками», - отметила директор.

Также рядом с учебным заведением возвели пришкольный стадион по программе «Газпром – детям», сообщается в официальном Telegram-канале региона. Он включает несколько зон для игры в мини-футбол, баскетбол, волейбол, бега, прыжков в длину и общефизической подготовки (зону воркаута).

«Мы рады, что наши дети получили новый современный спортивный объект. Сделали все хорошо, качественно. Работали ежедневно, без выходных, никаких нареканий», - оценила Оксана Филиппова.

«Газпром» молодцы», - согласился с ней губернатор Михаил Ведерников.

Вторым образовательным учреждением, которое посетил сегодня глава региона, стала Пушкиногорская школа-интернат. Там завершился капремонт в спальном корпусе. Губернатор проконтролировал, как идут работы — ремонт должен быть завершён до конца года. И. о. директора Елена Кипнес показала губернатору стенд с фотографиями, на которых изображён корпус до ремонта.

Напомним, что в этом году в рамках проекта «Модернизация школьных систем образования» проводится капремонт школы на сумму 75,5 миллиона рублей. Здесь выполняют работы по замене системы электроснабжения, системы отопления, ремонт напольного покрытия, замену окон и дверей, устанавливают видеонаблюдение, подключают учреждение к сети Интернет.

Рабочая поездка завершилась встречей с активом района. Гава региона подчеркнул, что в муниципалитет привлечено почти 1,2 милллиарда рублей, и это хороший показатель. Михаил Ведерников также похвалил район за активность и напомнил про необходимость создания ТОС.

Жители Пушкиногорского района поблагодарили губернатора за поддержу, а также задали вопросы о процессе газификации в районе, ремонте местных очистных сооружений и другие.

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