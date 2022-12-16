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Общество

Псковичам назвали неочевидный плюс старости

Частота и интенсивность приступов мигрени у больных с возрастом снижается, сообщила в эфире радиостанции «Серебряный дождь» на частоте 88.3 FM заведующая неврологическим отделением Псковской областной клинической больницы, главный внештатный невролог Наталья Павлова. 

«Это болезнь женщин детородного, фертильного возраста. Есть пациентки, которые с воодушевлением ждут начального климактерического периода. Но есть и те, кто после наступления менопаузы также часто страдают от приступов. Как это объяснить, мне сложно сказать», — сказала гость студии.

Врач отметила, что не встречала пациенток 70-80 лет с мигренью. «Встречала жалобы у людей от 60 до 70 лет, но это редко. Всё-таки частота приступов теоретически должна угасать», — продолжила медик. 

Также она добавила что чаще мигренью страдают именно женщины. «Сейчас есть и юноши, которые страдают мигренями. Но чаще, к сожалению, это женщины», — добавила Наталья Павлова.

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