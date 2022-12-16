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Общество

Псковские приставы отправили теплые вещи жителям ДНР и ЛНР

Псковские приставы отправили еду и теплые вещи жителям ДНР и ЛНР. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

На собственные средства сотрудники ведомства приобрели продукты и товары первой необходимости для жителей Луганской и Донецкой республик. Были закуплены продукты питания: вода, крупы, консервы, чай, кофе и прочие продукты длительного хранения. Переданы детские вещи, теплые вещи для взрослых. Также сотрудники ведомства приобрели жизненно необходимые медикаменты.

Фото: пресс-служба УФССП по Псковской области

20 коробок гуманитарного груза общим весом свыше 350 килограмм сотрудники службы доставили в пункт приема гуманитарной помощи - региональный ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области.

«Сотрудники ведомства понимают, что если пришла беда, то она общая, одна на всех. Сейчас жители Луганской и Донецкой республик особенно нуждаются в нашей поддержке, и мы намерены продолжить эту помощь и дальше», —  говорится в сообщении. 

Как отметили в управлении, сотрудники неоднократно принимали участие в общероссийской акции «Всё для победы».

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