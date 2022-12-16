50 тысяч рублей будут платить аспирантам за исследования

17:47, 16 декабря 2022, ПАИ

Ежемесячная стипендия в размере 50 тысяч рублей будет предоставляться аспирантам на срок, соответствующий сроку освоения программы обучения, сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по науке Александр Мажуга.

«При рассмотрении бюджета наш комитет выступил с инициативой о выделении дополнительных средств на стипендии для аспирантов и молодых ученых. Минобрнауки поддержало инициативу и подготовило поправки в бюджет, а самое главное - разработало критерии. Стипендия в размере 50 тысяч рублей ежемесячно будет предоставляться аспирантам на срок, соответствующий сроку освоения программы обучения», - написал в своем Телеграм-канале депутат.

По его словам, в качестве получателя такой стипендии определены аспиранты первого и второго года освоения программы подготовки научно-педагогических и научных кадров в аспирантуре, которые осуществляют научные исследования по приоритетам научно-технологического развития РФ под руководством ведущих российских ученых, передает РИА Новости.

«Общий объем средств, которые планируется направить на выплату аспирантам стипендии президента России, в 2023 году составит 120 миллионов рублей, в 2024 году — 360 миллионов рублей, а в 2025 году - 720 миллионов рублей», - добавил он.