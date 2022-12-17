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Росстат подсчитал, насколько подорожали салаты оливье и сельдь под шубой

Росстат подсчитал, насколько подорожали салаты оливье и сельдь под шубой. В декабре ведомство традиционно рассчитывает индекс оливье и стоимость «Сельди под шубой». Для этого специалисты взяли информацию о средних потребительских ценах в каждом из регионов России и сравнили с прошлым годом.

Для расчёта стоимости оливье берут классический рецепт:

  1. варёная колбаса — 300 г
  2. картошка — 500 г
  3. консервированный горошек — 380 г
  4. маринованные огурцы — 500 г
  5. яйца — 4 шт.
  6. майонез — 200 г
  7. морковь — 200 г
  8. лук — 100 г

Из этого количества ингредиентов должно получиться около 2,5 кг салата — достаточно для семьи из 4 человек. Средняя стоимость оливье по России составила около 480 рублей. По сравнению с ноябрём 2021 года, цена выросла на 8,53%. Дороже всего традиционное блюдо обойдётся для жителей Чукотки — 792 рубля. Самая низкая стоимость ингредиентов салата — в Белгородской области: 360 рублей.

Что касается «Сельди под шубой», цена набора выросла несущественно: с 212 до 224 рублей. Это на 5% выше, чем в ноябре прошлого года.

В расчёте использовали этот рецепт:

  1. сельдь солёная — 350 г
  2. яйца куриные — 2 шт.
  3. майонез — 300 г
  4. картофель — 400 г
  5. лук репчатый — 100 г
  6. свёкла столовая — 300 г
  7. морковь — 200 г

При этом подорожали в наборе только сельдь и майонез, а цены на овощи и яйца, наоборот, снизились.

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