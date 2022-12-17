Росстат подсчитал, насколько подорожали салаты оливье и сельдь под шубой

12:21, 17 декабря 2022, ПАИ

Росстат подсчитал, насколько подорожали салаты оливье и сельдь под шубой. В декабре ведомство традиционно рассчитывает индекс оливье и стоимость «Сельди под шубой». Для этого специалисты взяли информацию о средних потребительских ценах в каждом из регионов России и сравнили с прошлым годом.

Для расчёта стоимости оливье берут классический рецепт:

варёная колбаса — 300 г картошка — 500 г консервированный горошек — 380 г маринованные огурцы — 500 г яйца — 4 шт. майонез — 200 г морковь — 200 г лук — 100 г

Из этого количества ингредиентов должно получиться около 2,5 кг салата — достаточно для семьи из 4 человек. Средняя стоимость оливье по России составила около 480 рублей. По сравнению с ноябрём 2021 года, цена выросла на 8,53%. Дороже всего традиционное блюдо обойдётся для жителей Чукотки — 792 рубля. Самая низкая стоимость ингредиентов салата — в Белгородской области: 360 рублей.

Что касается «Сельди под шубой», цена набора выросла несущественно: с 212 до 224 рублей. Это на 5% выше, чем в ноябре прошлого года.

В расчёте использовали этот рецепт:

сельдь солёная — 350 г яйца куриные — 2 шт. майонез — 300 г картофель — 400 г лук репчатый — 100 г свёкла столовая — 300 г морковь — 200 г

При этом подорожали в наборе только сельдь и майонез, а цены на овощи и яйца, наоборот, снизились.