Михаил Ведерников поздравил личный состав и ветеранов ракетных войск с профессиональным праздником

18:38, 17 декабря 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил в собственном Telegram-канале личный состав и ветеранов ракетных войск стратегического назначения Вооружённых сил РФ с профессиональным праздником.

«В современных условиях нестабильной международной обстановки ваша служба имеет принципиальное значение. Военнослужащие ракетных войск выполняют важнейшие задачи, обеспечивая охрану воздушных рубежей России и принимая участие в специальной военной операции. Вы неизменно демонстрируете высокий профессионализм, мужество и стойкость. Благодаря вам жители нашей области и нашей страны чувствуют себя в безопасности и под надёжной защитой.

Желаю всем воинам-ракетчикам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых достижений в службе на благо Отечества», — говорится в поздравлении главы региона.