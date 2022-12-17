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Михаил Ведерников поздравил личный состав и ветеранов ракетных войск с профессиональным праздником

Губернатор Псковской области поздравил личный состав и ветеранов ракетных войск с праздником. Фото Telegram

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил в собственном Telegram-канале личный состав и ветеранов ракетных войск стратегического назначения Вооружённых сил РФ с профессиональным праздником.

«В современных условиях нестабильной международной обстановки ваша служба имеет принципиальное значение. Военнослужащие ракетных войск выполняют важнейшие задачи, обеспечивая охрану воздушных рубежей России и принимая участие в специальной военной операции. Вы неизменно демонстрируете высокий профессионализм, мужество и стойкость. Благодаря вам жители нашей области и нашей страны чувствуют себя в безопасности и под надёжной защитой.

Желаю всем воинам-ракетчикам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых достижений в службе на благо Отечества», — говорится в поздравлении главы региона.

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