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Стали известны имена победителей конкурса «Лучший педагогический работник Псковской области»

В Псковской области назвали лучших педагогов. Фото комитета образования Псковской области

Подвели итоги конкурса «Лучший педагогический работник Псковской области». Победители конкурса профессионального мастерства будут отмечены премией губернатора в размере 150 000 рублей. Об этом сообщили в комитете образования Псковской области.

Лучшими педагогами стали:

1. Алексеева Марина Владимировна из структурного подразделения «Средняя школа № 4» МБОУ «Центр образования Опочецкого района».

2. Арсентьева Виктория Викторовна из ГБПОУ ПО «Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса».

3. Григорьева Ирина Анатольевна из дошкольного отделения МБОУ «Псковская инженерно-лингвистическая гимназия».

4. Груздова Марина Григорьевна из ГБОУДО ПО «Псковский областной центр развития одарённых детей и юношества».

5. Ивахива Лариса Геннадьевна из МБОУ «Пушкиногорская средняя общеобразовательная школа имени А. С. Пушкина».

6. Корнаухова Нина Олеговна из ГБПОУ ПО «Великолукский медицинский колледж».

7. Мацкевич Марина Викторовна из МБОУ г. Великие Луки «Средняя общеобразовательная школа № 5».

8. Москаленко Данил Иванович из МБОУ «Серёдкинская средняя общеобразовательная школа Псковского района».

9. Остапенко Марина Владимировна из МБОУ г. Пскова «Многопрофильный правовой лицей № 8».

10. Фаткулина Вера Владимировна из МБДОУ г. Пскова «Детский сад № 18 «Солнышко».

Конкурсанты представили описание успешного педагогического проекта, записали видеовизитку.

Основная цель конкурса — выявление и распространение передового педагогического опыта, поиск ярких педагогических идей. Конкурс проводится комитетом по образованию Псковской области совместно с Псковским областным институтом повышения квалификации работников образования.

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