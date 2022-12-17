Скоропостижно скончался российский хоккеист канадского клуба «Лондон Найтс»

21:42, 17 декабря 2022, ПАИ

Российский форвард канадского клуба «Лондон Найтс», выступающего в юниорской хоккейной лиге Онтарио, Абакар Казбеков умер в возрасте 18 лет. Об этом в субботу сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.

Причины смерти спортсмена не сообщаются.

В связи с трагедией «Лондон Найтс» отменил субботнюю игру против «Флинт Файрбсрдс».

«Хоккейная лига Онтарио и клуб «Лондон Найтс» с прискорбием сообщают о кончине игрока Абакара Казбекова, — говорится в сообщении. — Мы думаем о его семье, друзьях и товарищах по команде». Казбеков был воспитанником подольского «Витязя». Россиянин выступал в команде «Лондон Найтс» с 2021 года.