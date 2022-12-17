В Палкинском районе прошёл V районный краеведческий фестиваль «Замечательный край, удивительные люди!»

22:02, 17 декабря 2022, ПАИ

V районный краеведческий фестиваль «Замечательный край, удивительные люди!» состоялся сегодня в Качановской волости. Об этом ПАИ рассказали в редакции газеты Палкинского района «Льновод».

В фестивале приняли участие гости из Новоржевского района — вокальная группа «Ивушки» Стехновского СДК, солисткой которой является глава Выборской волости Ольга Васильева, и Дмитрий Афанасьев, житель Новоржевского района, побывавший в федеральной программе «Привет, Андрей» у Андрея Малахова. Была рада нежданной встрече и глава Палкинского района Ольга Потапова, уроженка Новоржевского района.

Душевные песни за круглым столом пришлись по душе каждому.