Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Палкинском районе прошёл V районный краеведческий фестиваль «Замечательный край, удивительные люди!»

В Палкинском районе прошёл V районный краеведческий фестиваль «Замечательный край, удивительные люди!». Фото: «Льновод»

V районный краеведческий фестиваль «Замечательный край, удивительные люди!» состоялся сегодня в Качановской волости. Об этом ПАИ рассказали в редакции газеты Палкинского района «Льновод».

В фестивале приняли участие гости из Новоржевского района — вокальная группа «Ивушки» Стехновского СДК, солисткой которой является глава Выборской волости Ольга Васильева, и Дмитрий Афанасьев, житель Новоржевского района, побывавший в федеральной программе «Привет, Андрей» у Андрея Малахова. Была рада нежданной встрече и глава Палкинского района Ольга Потапова, уроженка Новоржевского района.

Душевные песни за круглым столом пришлись по душе каждому.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













17 декабря 2022

Стали известны имена победителей конкурса «Лучший педагогический работник Псковской области»
17 декабря 2022

В Палкинском районе прошёл V районный краеведческий фестиваль «Замечательный край, удивительные люди!»
17 декабря 2022

Создатель музея защитников Отечества включён в число соискателей «Народного признания»
17 декабря 2022

Городищенская сельская модельная библиотека подготовила новую экспозицию «Слава труду!»
17 декабря 2022

В великолукской школе № 9 прошла военно-патриотическая игра «Зарница»
17 декабря 2022

76-я гвардейская дивизия ВДВ поблагодарила «Псковпассажиравтотранс» за помощь
17 декабря 2022

Ярмарка новогодних подарков проходит в ДК Ленинского комсомола в Великих Луках
17 декабря 2022

Фотосалон «Зоркий-Локня» пополнил список претендентов на получение премии «Народное признание»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...