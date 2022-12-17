Псково-Печерский монастырь продолжает преподносить сюрпризы реставраторам
Две замурованные в стене ниши обнаружили реставраторы в Лазаревской церкви Псково-Печерского монастыря. Об этом сообщили в АНО «Возрождение».
Неизвестные ранее объёмы были зафиксированы во время демонтажа старой штукатурки. Ниши находятся в стене при выходе из церкви. Известно, что это помещение старой трапезной, которое одно время также было лазаретной палатой.
Есть предположение, что при храме планировалось размещение трапезной. А ниши, по всей видимости, небольшие киоты для предметов церковного назначения.
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