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Культура

Псково-Печерский монастырь продолжает преподносить сюрпризы реставраторам

Одна из ниш. Фото: АНО «Возрождение»

Две замурованные в стене ниши обнаружили реставраторы в Лазаревской церкви Псково-Печерского монастыря. Об этом сообщили в АНО «Возрождение».

Неизвестные ранее объёмы были зафиксированы во время демонтажа старой штукатурки. Ниши находятся в стене при выходе из церкви. Известно, что это помещение старой трапезной, которое одно время также было лазаретной палатой.

Есть предположение, что при храме планировалось размещение трапезной. А ниши, по всей видимости, небольшие киоты для предметов церковного назначения.

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