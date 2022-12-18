Центр помощи аистам в Псковской области получил официальный статус

15:57, 18 декабря 2022, ПАИ

Центр помощи аистам в Псковской области получил официальный статус, сообщается в группе «Дом белого аиста» «ВКонтакте».

«Месяц назад мы официально зарегистрировали автономную некоммерческую организацию «Центр помощи аистам «Дом Белого Аиста». Наконец-то получены правоустанавливающие документы, сделана красивая печать, открыт счёт. Настало время поделиться новостью», - написала руководитель центра, орнитолог Марина Сиденко.

Марина Сиденко рассказала, что неформальным днем рождения организации стало 25 мая 2018 года. В этот день проект запустили на краудфандинговой платформе Planeta.ru.

«Четыре с половиной года мы работали в формате волонтёрского объединения энтузиастов – единомышленников, - отметила создательница центра. - За это время многое сделано. «Дом Белого Аиста» получил известность, и не только в России, но и за рубежом, приобрёл хорошую репутацию и много добрых помощников. Проект стал победителем премии «Народное Признание 2019» в Пскове и лауреатом международной премии «Мой ласковый и нужный зверь» в 2021 году. О нас много написано, отснято немало сюжетов, нас показывали федеральные каналы телевидения и даже снят документальный фильм «Марина – Аистиная мама».



За четыре с половиной года аистиный центр принял 230 белых аистов, попавших в беду. Многие из питомцев вернулись в природу, 73 аиста зимуют в «Доме белого аиста» этой зимой, 18 из них выпустят весной на волю, остальные останутся жить в реабилитационном центре.



«Мы благодарим Центр сопровождения НКО Псковской области за юридическую помощь в регистрации, за то, что взяли на себя все труды по оформлению бухгалтерской отчётности. Без вас мы бы не решились на этот ответственный шаг сейчас. С вами всё прошло легко и спокойно. Мы движемся дальше, учимся работать в новом формате и верим, что дорогу осилит идущий. Надеемся на помощь органов власти и каждого из вас, дорогие читатели и подписчики группы, ведь все эти годы «Дом Белого Аиста» существовал только благодаря вам, благодаря вашей финансовой помощи, благодаря каждому вашему лайку и перепосту. Спасибо вам всем! Мы знаем, что есть организации, которые хотели бы финансово помогать аистиному дому, но они не могли этого делать прежде, теперь могут. Мы работаем для птиц и людей. Благодарим всех, кто помогает Аистиному центру и тем самым вносит свой вклад в сохранение диких птиц!» - обратилась Марина Сиденко ко всем, кто поддерживает центр.

Реквизиты для помощи «Дому белого аиста» можно найти здесь: vk.com/wall-171714661_8285.