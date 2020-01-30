Создатель «Дома белого аиста» победила в номинации «Призвание» премии «Народное признание - 2019»

20:18, 30 января 2020, ПАИ

В номинации «Призвание» Первой общественной премии Псковской области «Народное признание-2019» награду завоевала создатель первого в регионе приюта для аистов «Дом белого аиста» Марина Сиденко. Приз ей вручил член Союза архитекторов Псковской области Владимир Шуляковский, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с церемонии награждения, которая проходит 30 января в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.

«Все номинанты заслуживают самой высокой оценки. Всё то чего они добились невозможно без творческого подхода. Без творчества невозможен прогресс. Если бы не творчество, мы бы до сих пор сидели на пальме с бананами, а не жили бы в прекрасном городе Пскове», - подчеркнул Владимир Шуляковский

Марина Сиденко поблагодарила всех, кто отдал голоса за «Дом белого аиста». «Это очень добрый проект, ведь белые аисты - символ счастливой и мирной жизни, которая всем нам очень нужна. И аисты приносят детей, а Псковской области дети ох как нужны. Проблемы диких животных очень значимы, и важно показать, что их спасают не только в Канаде или Америке, но и у нас в России. Это первый и единственный центр помощи аистам в нашей стране. Существует он благодря народной поддержке», - сказал Марина Сиденко в ответном слове.

Марина Сиденко в ходе второго тура на сайте ПАИ набрала 1 тыс. 179 голосов, а также получила поддержку восьми членов жюри, что дало в итоге 1 тыс. 658,43 балла.

На победу в этой номинации боролись также социальный работник Псковской региональной общественной благотворительной организации «Общество родителей детей-инвалидов с аутизмом «Я и ТЫ» Игорь Дудоров, набравший в сумме 790,98 балла (654 голоса на сайте ПАИ и поддержка двух экспертов), и фитнес-тренер Наталья Ефимова, получившая 518,49 балла (450 голосов на сайте ПАИ и поддержка одного эксперта).

В номинации «Призвание» были представлены 19 заявок. В целом на премию по итогам 2019 года были 120 кандидатов.

Нынешнее «Народное признание» - юбилейное, десятое. Об истории премии и её победителях можно прочитать здесь >>>