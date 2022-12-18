10 километров бегом преодолели спортсмены в Острове

18:32, 18 декабря 2022, ПАИ

Сегодня состоялся юбилейный, сороковой, легкоатлетический забег Тишино-Остров, посвященный памяти островских подпольщиков, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщает газета «Островские вести».

Перед началом соревнований состоялся митинг, на котором заместитель главы администрации Островского района Лариса Иванова пожелала участникам спортивного мероприятия успехов на дистанциях.

Школьники в этот день определяли тройку призеров на дистанции в три километра, взрослые легкоатлеты соревновались на дистанции в 10 километров.

В морозный день ни один участник соревнований не сошел с дистанции, все добежали до финиша. Среди школ города первое место завоевала команда средней школы № 7, среди городов - команда Пскова.

Десятикилометровую дистанцию сегодня пробежали также острович Александр Купцов, участник всех 40 забегов, и командир в/ч 35700 Алексей Кузьминых. Абсолютной чемпионкой на этой дистанции стала представительница Островского района, а ныне студентка ПсковГУ Елизавета Николаева.

Все призеры и победители отмечены организаторами медалями, грамотами, а победители еще и призами.