Красногородский танцевальный коллектив выступил на гала концерте в Пскове

18:58, 18 декабря 2022, ПАИ

Заключительная творческая поездка в этом году для образцового хореографического коллектива «Энергия» Красногородского района была 17 декабря в город Псков на фестиваль детского творчества по выявлению и поддержке талантливых детей. Об этом сообщает газета «Заря».

По итогам двух отборочных туров, коллектив был приглашен на гала-концерт и был награжден двумя дипломами - диплом Лауреата за танец «Красногородский «Суп варить» и диплом ll степени за танец «Мы русские».

После выступления и награждения для детей была организована праздничная Новогодняя дискотека со всеми новогодними персонажами. Обедать дети были приглашены в ресторан «Аврора», где им заодно вручили новогодние подарки. Тёплый приём и подаренный праздник остались в сердце каждого ребенка.