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Общество

Красногородский танцевальный коллектив выступил на гала концерте в Пскове

Фото газеты "Заря"

Заключительная творческая поездка в этом году для образцового хореографического коллектива «Энергия» Красногородского района была 17 декабря в город Псков на фестиваль детского творчества по выявлению и поддержке талантливых детей. Об этом сообщает газета «Заря».

 По итогам двух отборочных туров, коллектив был приглашен на гала-концерт и был награжден двумя дипломами - диплом Лауреата за танец «Красногородский «Суп варить» и диплом ll степени за танец «Мы русские».

Фото газеты "Заря"

После выступления и награждения для детей была организована праздничная Новогодняя дискотека со всеми новогодними персонажами. Обедать дети были приглашены в ресторан «Аврора», где им заодно вручили новогодние подарки. Тёплый приём и подаренный праздник остались в сердце каждого ребенка.

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