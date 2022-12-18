Ансамбль русской музыки «Псков» выступил в Красногородске
Жители Красногородского района посетили концерт ансамбля русской музыки «Псков», который выступил в районном Доме культуры Красногородска. Об этом Псковскому агентству информации сообщила газета «Заря».
Ансамбль представил свою новую концертную программу, в которую вошли песни и инструментальные композиции из известных кинофильмов.
Ведущие солисты-вокалисты — заслуженные артисты России Александр Либ и Наталья Александрова, а также молодая солистка, лауреат всероссийских конкурсов Елена Федина — подарили зрителям хорошее настроение и радость общения с высоким искусством.
Комментарии: 0 Обсудить >>>