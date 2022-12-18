Ансамбль русской музыки «Псков» выступил в Красногородске

20:10, 18 декабря 2022, ПАИ

Жители Красногородского района посетили концерт ансамбля русской музыки «Псков», который выступил в районном Доме культуры Красногородска. Об этом Псковскому агентству информации сообщила газета «Заря».

Ансамбль представил свою новую концертную программу, в которую вошли песни и инструментальные композиции из известных кинофильмов.

Ведущие солисты-вокалисты — заслуженные артисты России Александр Либ и Наталья Александрова, а также молодая солистка, лауреат всероссийских конкурсов Елена Федина — подарили зрителям хорошее настроение и радость общения с высоким искусством.