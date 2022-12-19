В Куньинском районе по горячим следам раскрыт угон

10:03, 19 декабря 2022, ПАИ

В Куньинском районе по горячим следам раскрыт угон, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным полиции, вечером 15 декабря от дома на улице Советской в поселке Кунья был угнан автомобиль ВАЗ-2105. Вскоре эту машину обнаружили в кювете на территории поселка.

Полицейские провели необходимые оперативно-разыскные мероприятия и в кратчайшие сроки установили подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались двое жителей Куньинского района 20 и 24 лет.

По версии следствия, молодые люди были в гостях в одном из домов на улице Советской. Выйдя на улицу, они обратили внимание на стоявший неподалеку автомобиль ВАЗ и решили на нем прокатиться, но путешествие оказалось недолгим. Угонщики без водительских удостоверений не справились с управлением и съехали в кювет.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» Уголовного кодекса РФ. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Ведется следствие.