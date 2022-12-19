В колонию строгого режима отправится стружанин за кражу газового баллона

10:21, 19 декабря 2022, ПАИ

За кражу с проникновением в чужую квартиру осужден житель поселка Струги Красные. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре района.

В суде установили, что ранее судимый мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в дневное время проник в квартиру потерпевшей, откуда похитил газовый баллон с газом и печной настил.

С учетом позиции прокуратуры суд назначил жителю поселка наказание в виде двух лет пяти месяцев и десяти дней лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.