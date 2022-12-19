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Общество

Как присматривали за детьми после революции, рассказали в псковском архиве

Фото из Telegram-канала Госархива Псковской области

История становления детсадов как формы дошкольного образования приходится на 1920-е годы, рассказали в Госархиве Псковской области.

Тогда существовало несколько форм подобной работы – детские дома, детские очаги при предприятиях, детские комнаты. А еще были детские площадки. Так называли сезонные группы, в которых за детьми (не всегда дошкольного возраста) присматривали взрослые (не всегда педагоги). Стояла ключевая задача: занять детей, пока родители работают, и снизить риск бродяжничества, попрошайничества и других распространенных в то время явлений. 

В фондах Государственного архива Псковской области хранится несколько уникальных документов о детских площадках. Например, фотография учащихся и работников Вербиловской детской площадки Себежского уезда. Снимок датирован 1925 годом.

Есть и «Выписка из протокола совещания председателей волисполкомов при президиуме Себежского уездного исполкома от 18 мая 1925 г. об организации детских площадок в волостях уезда». Средств, как видно из документа, на организацию детских площадок не хватало. Но руководство настаивало: «считать необходимым Волисполкомом вопрос об организации детских площадок обсудить и там, где это возможно, организовать их, не рассчитывая на средства из бюджета».

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