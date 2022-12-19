Псковичи рассчитали «индекс «Оливье» накануне Нового года

13:24, 19 декабря 2022, ПАИ

Издание «АиФ-Псков» рассчитало «индекс «Оливье» - 2022», взяв за основу классический рецепт салата, по которому это блюдо готовят большинство семей. Средние цены на продукты узнали в представленных в Пскове сетевых магазинах.

Получилось, что консервированные огурцы для «тазика» «Оливье» объемом 2,1 килограмма обойдется псковичам примерно в 150 рублей, колбаса «Докторская» - в 135 рублей, картофель - в 20 рублей, куриные яйца - в 28 рублей, зелёный горошек - в 100 рублей, а за майонез придётся отдать порядка 70 рублей. Итого - 503 рубля. Этого объёма хватит, чтобы угостить салатом 10 человек по 50,3 рубля за порцию.

В прошлом году псковский «индекс «Оливье» по расчетам «АиФ-Псков» составил 457 рублей. Получается, что за год этот салат подорожал на 46 рублей или на 10%.