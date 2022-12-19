Молодежный центр Пскова проводит сбор подарков для пожилых людей

14:29, 19 декабря 2022, ПАИ

Молодежный центр Пскова проводит сбор сладких подарков и вещей для одиноких престарелых людей из отделения «Подари тепло». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском городском культурном центре.

Каждый может принести сладости (конфеты, печенье, шоколад и т. д.), наборы для рукоделия (нитки, спицы и пр.), а также открытки с тёплыми поздравлениями. Перед новогодними праздниками организаторы из всех принесённых вещей сформируют подарочные наборы, которые отправят одиноким пожилым людям, проживающим в специальном отделении на улице Кузбасской Дивизии, 30а в Пскове.

Приносить вещи можно в будние дни с 10:00 до 17:00 по адресу: улица Максима Горького, 15. Акция продлится до 28 декабря включительно.