Молодежный центр Пскова проводит сбор подарков для пожилых людей
Молодежный центр Пскова проводит сбор сладких подарков и вещей для одиноких престарелых людей из отделения «Подари тепло». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском городском культурном центре.
Каждый может принести сладости (конфеты, печенье, шоколад и т. д.), наборы для рукоделия (нитки, спицы и пр.), а также открытки с тёплыми поздравлениями. Перед новогодними праздниками организаторы из всех принесённых вещей сформируют подарочные наборы, которые отправят одиноким пожилым людям, проживающим в специальном отделении на улице Кузбасской Дивизии, 30а в Пскове.
Приносить вещи можно в будние дни с 10:00 до 17:00 по адресу: улица Максима Горького, 15. Акция продлится до 28 декабря включительно.
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