Лучших теннисистов определили на новогоднем турнире в Пскове

15:45, 19 декабря 2022, ПАИ

Новогодний турнир по настольному теннису состоялся в Пскове на минувших выходных. Об этом сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, руководитель спортивного клуба по настольному теннису «Nordman» Юрий Сорокин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Участие в соревнованиях приняли 45 спортсменов из разных регионов России, в том числе из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, из Пскова и районов области. Главная цель чемпионата - популяризация настольного тенниса и повышение мастерства спортсменов.

«Команда клуба «Nordman» показала достойный результат. Тренер клуба, мастер спорта Вадим Барышников стал абсолютным чемпионом этого турнира. Он показал мощную и яркую игру, обыграв самых опытных соперников, в том числе чемпиона России среди ветеранов, мастера спорта Сергея Савельева», - отметил Юрий Сорокин.

Итоговые результаты турнира оказались следующими.

Мужчины:

1. Вадим Барышников Псков, клуб «Nordman»

2. Сергей Савельев, г. Санкт-Петербург

3. Александр Филиппов, г. Санкт-Петербург

4. Егор Ананьев, г. Санкт-Петербург

5. Матвей Захарин, г.Санкт-Петербург

6. Виталий Шудегов, клуб «Nordman»



Женщины:

1. Анастасия Яблочкина, г. Псков

2. Анастасия Ильина, г. Печоры

3. Анастасия Агеева, г. Печоры



Парный разряд:

1. Вадим Барышников и Матвей Захарин, Псков, Санкт-Петербург

2. Александр Филиппов и Егор Ананьев, г. Санкт-Петербург

3. Сергей Савельев и Егор Савельев, г. Санкт-Петербург



Лучшая юниорка: Карина Филипенкова

Лучший юниор: Михаил Марцеха, клуб «Nordman»

Лучший пенсионер: Николай Созинов

«Поздравляем победителей! Желаем всем успехов в дальнейших выступлениях и новых спортивных достижений! Всех с наступающими новогодними праздниками!» - подытожил руководитель спортивного клуба.