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Спорт

Лучших теннисистов определили на новогоднем турнире в Пскове

Новогодний турнир по настольному теннису состоялся в Пскове на минувших выходных. Об этом сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, руководитель спортивного клуба по настольному теннису «Nordman» Юрий Сорокин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Участие в соревнованиях приняли 45 спортсменов из разных регионов России, в том числе из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, из Пскова и районов области. Главная цель чемпионата - популяризация настольного тенниса и повышение мастерства спортсменов.

Фото здесь и далее: страница Юрия Сорокина в соцсети "ВКонтакте"

«Команда клуба «Nordman» показала достойный результат. Тренер клуба, мастер спорта Вадим Барышников стал абсолютным чемпионом этого турнира. Он показал мощную и яркую игру, обыграв самых опытных соперников, в том числе чемпиона России среди ветеранов, мастера спорта Сергея Савельева», - отметил Юрий Сорокин.

Итоговые результаты турнира оказались следующими.

Мужчины:
1. Вадим Барышников Псков, клуб «Nordman»
2. Сергей Савельев, г. Санкт-Петербург
3. Александр Филиппов, г. Санкт-Петербург
4. Егор Ананьев, г. Санкт-Петербург
5. Матвей Захарин, г.Санкт-Петербург
6. Виталий Шудегов, клуб «Nordman»

Женщины:
1. Анастасия Яблочкина, г. Псков
2. Анастасия Ильина, г. Печоры
3. Анастасия Агеева, г. Печоры

Парный разряд:
1. Вадим Барышников и Матвей Захарин, Псков, Санкт-Петербург
2. Александр Филиппов и Егор Ананьев, г. Санкт-Петербург
3. Сергей Савельев и Егор Савельев, г. Санкт-Петербург

Лучшая юниорка: Карина Филипенкова
Лучший юниор: Михаил Марцеха, клуб «Nordman»
Лучший пенсионер: Николай Созинов

«Поздравляем победителей! Желаем всем успехов в дальнейших выступлениях и новых спортивных достижений! Всех с наступающими новогодними праздниками!» - подытожил руководитель спортивного клуба.

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