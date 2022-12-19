Вымпелком и Key Point Group подписали соглашение о стратегическом партнерстве

17:27, 19 декабря 2022, ПАИ

ПАО «ВымпелКом» (бренд «билайн») и компания «Кей Поинт Групп» (бренд «Key Point Group») подписали соглашение об условиях сотрудничества по созданию в Екатеринбурге центра обработки данных (ЦОД).

Кей Поинт Групп планирует к концу 2023 года создать новый коммерческий ЦОД в Екатеринбурге, ключевым клиентом которой станет ВымпелКом. Новый ЦОД будет иметь уровень отказоустойчивости TIER III[1] по классификации UPTIME Institute. ЦОД рассчитан на 300 стоек. Общая мощность ЦОД составит 3,6 МВт.

Данное соглашение стало логическим продолжением взаимовыгодного партнерства, начало которому было положено в 2021 году на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Тогда Key Point и ВымпелКом договорились о создании стратегического альянса, ориентированного на цифровую трансформацию регионов, удаленных от Москвы. Первым результатом заявленного партнерства станет размещение инфраструктуры ВымпелКом в дата-центре Кей Поинт во Владивостоке, строительство которого завершится в ближайшее время. В сентябре 2022-го компании также подтвердили намерения по расширению своего партнерства, заключив соглашение о сотрудничестве по проекту ЦОД Key Point Group в Новосибирске, в котором ВымпелКом планирует разместить свое телекоммуникационное оборудование.

Предпосылками для развития сети дата-центров в регионах послужили несколько важных аспектов:

- необходимость централизации сервисной инфраструктуры ВымпелКом с размещением в ключевых регионах, имеющих развитый промышленный и научный потенциал;

- потребность быстрого, удобного и качественного предоставления сервиса B2B клиентам ВымпелКом;

- общемировая тенденция отказа от строительства собственных ЦОД и переход на модель colocation.

Валерий Шоржин, исполнительный вице-президент по технике ПАО «ВымпелКом»: «Подписание соглашения о строительстве ЦОД в Екатеринбурге с Кей Поинт Групп – следующий шаг при реализации стратегии региональных дата-центров. Он закрывает наши потребности и потребности наших клиентов на Урале. В этих городах сконцентрировано большое количество производств и компаний, которые начинают активно использовать облачные технологии.

Мы переходим на модель региональных ЦОД не только, чтобы централизовать нашу внутреннюю инфраструктуру, но и для того, чтобы повысить надежность и уменьшить издержки».

Александр Мартынюк, генеральный директор «Кей Поинт Групп»: «Создание высококачественного ЦОД в регионе – задача намного более сложная, чем в Москве. Мы уверены, что решим эту задачу во Владивостоке. Время настало перенести полученный опыт на новые региональные ЦОД.

Мы хотим создать сеть региональных дата-центров , в которых наши клиенты будут чувствовать себя уверенно, сосредоточившись на развитии своих сервисов. Мы же со своей стороны обеспечим для этого максимальный уровень надежности инфраструктуры ЦОД, простоту и удобство размещения оборудования и работы сотрудников наших клиентов».

[1] Стандарт надежности инфраструктуры и оборудования.