Туристическую тропу откроют на празднике «Полистовские Святки»

15:24, 19 декабря 2022, ПАИ

В Полистовском заповеднике обсудили перспективы развития сельского туризма. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе заповедника.

Встречи прошли в деревнях Цевло и Гоголево в Бежаницком и Локнянском районах. Деревни граничат с охраняемой природной территорией и туристы, посещающие заповедник, нередко останавливаются в деревнях на ночлег. На протяжении нескольких лет жители деревень в сотрудничестве с заповедником предлагают гостям питание из блюд местной кухни и авторские экскурсии, например, посещение краеведческих музеев или прогулки по деревне с рассказом о ее истории.



С этого года в деревнях совместно с благотворительным фондом «Добрый город» реализуется проект акселератора, цель которого – помочь желающим местным жителям включиться в развитие сельского туризма на их территориях.



Одним из результатов этого проекта стали праздники в деревне Гоголево. Этим летом здесь организовали праздник «Накануне Купалы», а сейчас готовят «Полистовские Святки», которые пройдут 5 января. Еще один результат – разработка бренда местного продукта. Под ним планируется выпускать сувениры и продавать их туристам. Например, на ярмарках, которые сопровождают деревенские праздники.



На встрече с жителями деревни Гоголево обсудили проект программы святочного праздника, еще раз посетили экскурсионные предложения в деревне, а также все вместе сходили на новую тропу «Люди и леса», которая расположена в трех километрах от гостевого дома. Тропа создается благодаря грантовой поддержке комитета по туризму Псковской области, полученной псковской турфирмой на разработку нового маршрута. Посетить ее можно будет самостоятельно или в сопровождении гида из числа местных жителей, ведь она не проходит по территории заповедника. На тропе будет рассказываться о взаимодействии природы и людей, которые жили и живут в этой местности. Жители деревни принимают очень активное участие в создании тропы – помогают с поиском информации, фотографий, воспоминаний, готовятся сопровождать туристов. Официальное открытие тропы состоится 5 января на празднике «Полистовские Святки».



В деревне Цевло представители заповедника и приглашенные эксперты осмотрели планируемый маршрут, который будет посвящен торфоразработкам. Строительство, а затем ликвидация торфопредприятия в 70-90-х годах прошлого века оказала сильное влияние на облик и социальный контекст деревни. Тропа может стать своеобразным музеем под открытым небом, хранящим воспоминания очевидцев, приехавших на одну из последних масштабных строек Советского Союза. Также тропа расскажет о влиянии торфодобывающей промышленности на экосистемы болот, климат планеты и о способах восстановления ландшафтов.



Во встречах приняли участие жители деревень Цевло (Бежаницкий район) и Гоголево (Локнянский район), представители Полистовского заповедника, комитета по туризму Псковской области, администраций Бежаницкого района и сельского поселения Полистовское, эксперты в области развития сельского туризма благотворительного фонда «Добрый город», Национальной ассоциации сельского и экотуризма, экоцентра «Заповедники».