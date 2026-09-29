Ветераны СВО в Псковской области рассказали губернатору о работе с молодёжью и спортивных проектах

19:42, 29 сентября 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с представителями региональной общественной организации ветеранов специальной военной операции. На встрече обсуждались вопросы поддержки участников СВО, военно-патриотического воспитания и реабилитации, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ













Председатель Псковской общественной организации ветеранов специальной военной операции Игорь Пучков в своём выступлении поблагодарил губернатора Михаила Ведерникова за оказанную помощь, так как это даёт больше понимания и уверенности в том, что необходимо двигаться дальше.

В общественной организации сформирована своя рабочая группа, работа идёт сразу в нескольких направлениях, которые включают в себя военно-патриотическое воспитание, спорт, реабилитацию и многое другое. За время работы проведено около тысячи уроков мужества и множество спортивных мероприятий, в том числе стрельбы в память о погибших бойцах, собравшие около ста ветеранов боевых действий.

Идёт работа по увековечению памяти бойцов из других регионов. Михаил Ведерников указал, что к нему можно обращаться при возникновении проблем в данном вопросе.

Заместитель председателя Псковской общественной организации ветеранов специальной военной операции, руководитель Печорского филиала АНО ПО «Отряд содействия обороне и безопасности «Дружина» Александр Корушкин рассказал о занятиях по универсальной подготовке в образовательных учреждениях Псковской области. Бойцы стали инструкторами и внесли в занятия что-то своё, как, например, уроки по тактической медицине.

Детям особенно понравились уроки по рукопашному бою: его увели от жёсткой агрессии в сторону защиты.

«Всем очень интересно, нужно развивать этот проект и дальше. Благодаря гранту решили вопрос снаряжения – закуплены экипировка, учебное оборудование», – сказал Александр Корушкин.

В планах – создание нескольких инструкторских групп, чтобы можно проводить занятия не только в Пскове, но и в муниципальных образованиях региона.

«У молодёжи действительно есть такой искренний интерес, нужно продолжать эту работу», – подчеркнул губернатор.

Руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Псковской области Надежда Васильева обратила внимание, что состав ассоциации ветеранов СВО формировался при поддержке фонда. Благодаря этому взаимодействию удалось сформировать пул вопросов для оказания поддержки участникам СВО и членам их семей.