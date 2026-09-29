Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Министры в Псковской области рассказали о поддержке ветеранов СВО на встрече с главой региона

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл встречу с представителями Псковской региональной общественной организации ветеранов специальной военной операции. В ходе мероприятия ветераны поделились успехами в работе, а региональные министры доложили о направлениях взаимодействия. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

  • Встреча Михаила Ведерникова с представителями Псковской региональной общественной организации ветеранов СВО
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Встреча Михаила Ведерникова с представителями Псковской региональной общественной организации ветеранов СВО
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Встреча Михаила Ведерникова с представителями Псковской региональной общественной организации ветеранов СВО
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Встреча Михаила Ведерникова с представителями Псковской региональной общественной организации ветеранов СВО
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Встреча Михаила Ведерникова с представителями Псковской региональной общественной организации ветеранов СВО
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Встреча Михаила Ведерникова с представителями Псковской региональной общественной организации ветеранов СВО
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Встреча Михаила Ведерникова с представителями Псковской региональной общественной организации ветеранов СВО
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ

Министр культуры Псковской области Илианна Петрова заметила, что взаимодействие с ассоциацией – это одно из приоритетных направлений ведомства. Регулярно проводятся встречи с молодёжью, фестивали патриотического творчества, проект «Славе не меркнуть, подвигу жить», выставки работ, а колледж искусств реализует акцию «Портрет героя».

Бойцам предоставляют пригласительные билеты на различные культурные мероприятия. Уже передано более трёх тысяч билетов: среди мероприятий и «Михайловский бастион», и концерт группы «Любэ», и многое другое. В скором времени в БКЗ областной филармонии состоится концерт «Женское сердце России».

«Мы готовы поддерживать все творческие инициативы ветеранов специальной военной операции и оказывать любую поддержку», – резюмировала министр культуры региона.

Министр спорта Псковской области Лилия Аюпова подложила выступление и подчеркнула, что содействие в вовлечении ветеранов спецоперации в спорт – это важное направление социальной поддержки. Адаптивной физической культурой в регионе занимается всего более четырёх тысяч человек.

Правительство Псковской области утвердило дорожную карту спортивных проектов – более 40 мероприятий пройдёт с участием бойцов СВО. Выделяются средства для покупки специального оборудования, при поддержке регионального правительства создан специализированный зал на улице Народной в Пскове.

«Работа ведётся, будем и дальше взаимодействовать с ведомствами и спортивными федерациями. Все усилия сейчас направляем на создание центра адаптивной физической культуры и спорта», – сказала Лилия Аюпова.

Министр образования Псковской области Александр Сорокин, возвращаясь к теме прошлого выступления, отметил, что проекты общественной организации, как в спортивной сфере, так и просветительской, действительно важны для образовательных учреждений региона. Также необходимо создать и институт наставничества для ребят, которые «оступились».

Министр молодёжной политики Псковской области Дмитрий Яковлев отметил плодотворное взаимодействие с региональной общественной организацией ветеранов спецоперации. Среди важных проектов – форум «Мы помним», «Курган Дружбы» и многое другое.

Дмитрий Яковлев также рассказал, что с момента создания организация подготовила ряд заявок на гранты и получила поддержку. Ветераны СВО активно вовлечены в эту деятельность, а одна из заявок даже получила наивысший рейтинг. По словам министра, это мотивация для других работать дальше. При всех возникающих вопросах окажут помощь, а также создадут специальный чат для наставничества в этой работе и незамедлительной обратной связи.

«Все намеченные планы необходимо обобщить и проанализировать, что возможно реализовать через гранты, а что – планово через бюджет. Когда будет необходимость, проведём оперативное совещание ещё раз», – резюмировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников по итогам встречи в фонде.

Напомним, глава региона рассказал, что в Псковской области появится центр адаптивной физической культуры и спорта. Этот вопрос губернатор ранее обсудил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Один комплекс появится в Печорах, второй – в Пскове. Со следующего года специалисты приступят к строительству, проект рассчитан на два года, но его постараются закончить раньше. Ветераны СВО могут внести свои предложения, чтобы на этапе создания была возможность внести корректировки. В будущем организуют рабочую встречу по этому вопросу.

В планах также создание нескольких инструкторских групп, чтобы можно проводить занятия по универсальной подготовке в образовательных учреждениях Пскова и Псковской области.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



29 сентября 2026

Две женщины пострадали при столкновении трёх машин на улице Силина в Великих Луках
29 сентября 2026

Пьяный мотоциклист врезался в Citroën на перекрёстке в Пскове
29 сентября 2026

Елена Синёва: На первой сессии Заксобрания Псковской области чувствовалась преемственность
29 сентября 2026

Воспитанник Дедовичской ДЮСШ выиграл первенство России по академической гребле
29 сентября 2026

Михаил Ведерников поблагодарил Александра Котова за совместную работу
29 сентября 2026

Министры в Псковской области рассказали о поддержке ветеранов СВО на встрече с главой региона
29 сентября 2026

Ветераны СВО в Псковской области рассказали губернатору о работе с молодёжью и спортивных проектах
29 сентября 2026

Михаил Ведерников встретился с ветеранами СВО и обсудил центр адаптивного спорта

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...