Министры в Псковской области рассказали о поддержке ветеранов СВО на встрече с главой региона

19:53, 29 сентября 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл встречу с представителями Псковской региональной общественной организации ветеранов специальной военной операции. В ходе мероприятия ветераны поделились успехами в работе, а региональные министры доложили о направлениях взаимодействия. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ













Министр культуры Псковской области Илианна Петрова заметила, что взаимодействие с ассоциацией – это одно из приоритетных направлений ведомства. Регулярно проводятся встречи с молодёжью, фестивали патриотического творчества, проект «Славе не меркнуть, подвигу жить», выставки работ, а колледж искусств реализует акцию «Портрет героя».

Бойцам предоставляют пригласительные билеты на различные культурные мероприятия. Уже передано более трёх тысяч билетов: среди мероприятий и «Михайловский бастион», и концерт группы «Любэ», и многое другое. В скором времени в БКЗ областной филармонии состоится концерт «Женское сердце России».

«Мы готовы поддерживать все творческие инициативы ветеранов специальной военной операции и оказывать любую поддержку», – резюмировала министр культуры региона.

Министр спорта Псковской области Лилия Аюпова подложила выступление и подчеркнула, что содействие в вовлечении ветеранов спецоперации в спорт – это важное направление социальной поддержки. Адаптивной физической культурой в регионе занимается всего более четырёх тысяч человек.

Правительство Псковской области утвердило дорожную карту спортивных проектов – более 40 мероприятий пройдёт с участием бойцов СВО. Выделяются средства для покупки специального оборудования, при поддержке регионального правительства создан специализированный зал на улице Народной в Пскове.

«Работа ведётся, будем и дальше взаимодействовать с ведомствами и спортивными федерациями. Все усилия сейчас направляем на создание центра адаптивной физической культуры и спорта», – сказала Лилия Аюпова.

Министр образования Псковской области Александр Сорокин, возвращаясь к теме прошлого выступления, отметил, что проекты общественной организации, как в спортивной сфере, так и просветительской, действительно важны для образовательных учреждений региона. Также необходимо создать и институт наставничества для ребят, которые «оступились».

Министр молодёжной политики Псковской области Дмитрий Яковлев отметил плодотворное взаимодействие с региональной общественной организацией ветеранов спецоперации. Среди важных проектов – форум «Мы помним», «Курган Дружбы» и многое другое.

Дмитрий Яковлев также рассказал, что с момента создания организация подготовила ряд заявок на гранты и получила поддержку. Ветераны СВО активно вовлечены в эту деятельность, а одна из заявок даже получила наивысший рейтинг. По словам министра, это мотивация для других работать дальше. При всех возникающих вопросах окажут помощь, а также создадут специальный чат для наставничества в этой работе и незамедлительной обратной связи.

«Все намеченные планы необходимо обобщить и проанализировать, что возможно реализовать через гранты, а что – планово через бюджет. Когда будет необходимость, проведём оперативное совещание ещё раз», – резюмировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников по итогам встречи в фонде.

Напомним, глава региона рассказал, что в Псковской области появится центр адаптивной физической культуры и спорта. Этот вопрос губернатор ранее обсудил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Один комплекс появится в Печорах, второй – в Пскове. Со следующего года специалисты приступят к строительству, проект рассчитан на два года, но его постараются закончить раньше. Ветераны СВО могут внести свои предложения, чтобы на этапе создания была возможность внести корректировки. В будущем организуют рабочую встречу по этому вопросу.

В планах также создание нескольких инструкторских групп, чтобы можно проводить занятия по универсальной подготовке в образовательных учреждениях Пскова и Псковской области.