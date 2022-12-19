Практики для повышения активности мозга перечислила псковичам эксперт

16:00, 19 декабря 2022, ПАИ

Практики для повышения активности мозга назвала в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM руководитель школы интеллекта Starboom Мария Андреева.

«Вообще, говорят, что есть три способа, доступных абсолютно всем, для того, чтобы тренировать свой мозг: устный счёт в любом виде, простая математика — пожалуйста, ментальная арифметика — ещё лучше. Письмо от руки — сейчас у нас этого очень мало», — перечислила эксперт. Также она посоветовала просто писать рабочей рукой, а для усиления эффекта — левой рукой.

Также гостья студии отметила, что свои идеи стоит пытаться реализовать в том числе и в сфере предпринимательства. «Я считаю, что если в голове уже есть идея, какой-то план, тем более если есть уже план и проект (ни одна идея в голове не зарождается просто так), я — за то, чтобы пробовать, потому что иначе ты не узнаешь, получится или нет, будет интересно или нет. Пробовать, тестировать хотя бы на своих детях, на знакомых», – рассказала Мария Андреева.