Победительница «Народного признания – 2017» рассказала о том, как ей помогла премия

17:37, 19 декабря 2022, ПАИ

О том, как победа в премии «Народное признание» помогла развитию проекта псковской школы интеллекта, рассказала ее руководитель Мария Андреева в эфире програмы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.

«У нас была номинация «Открытие». Это был первый год, когда мы открылись. И мы прямо так заслуженно её получили, я считаю. Очень классно. Нас прямо замотивировала эта победа!» – рассказала Мария Андреева.

В этом году предпринимательница также участвует в «Народном признании». Она подала заявку со своим проектом «Безопасный город», который реализовали ко Дню защиты детей.

Напомним, что подать заявку на участие в «Народном признании» можно до 23 декабря.

Подать заявку можно на специальной странице премии «Народное признание». Выдвигать претендентов на награду может любой человек, организация, предприятие и представители всех ветвей власти. Возможно самовыдвижение. Главное условие – соискатель должен иметь непосредственное отношение к Псковской области.