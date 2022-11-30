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Общество

Фестиваль «Безопасный город» номинирован на «Народное признание – 2022»

Фестиваль «Безопасный город», который состоялся в Пскове 1 июня, в Международный день защиты детей, выдвинут на общественную премию Псковской области «Народное признание – 2022». Он претендует на победу в номинации «Событие».

Фото предоставлено автором заявки

Фестиваль организовало АНО «Центр интеллектуального развития «Вектор», а участие в нём приняли пожарные, спасатели и сотрудники ГИБДД. Для 450 будущих первоклассников организаторы провели комплекс интерактивных образовательных мероприятий на тему личной безопасности.

Фестиваль прошёл в формате квеста с прохождением интерактивных станций. Первая станция была посвящена безопасности на улице, организаторы рассказали детям, как защититься от похитителя, как общаться с незнакомцами, как ведут себя мошенники и многое другое.

На второй станции сотрудники ГИБДД провели мастер-класс по безопасному поведению на дороге.

Фото предоставлено автором заявки Несколько станций организовали добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей и Красный Крест. Здесь ребята приняли участие в пожарной эстафете, научились оказывать первую медицинскую помощь, познакомились с экипировкой пожарного и попробовали транспортировать пострадавших.

Фестиваль «Безопасный город» был заключительным этапом проекта, в ходе которого дети имеют возможность закрепить полученные знания. Кроме того, для родителей были разработаны методические рекомендации «Как говорить с детьми о безопасности».

Фото предоставлено автором заявки Мероприятие прошло в рамках социального проекта «Безопасный город» при поддержке Фонда президентских грантов.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. 

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿.  Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.

Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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