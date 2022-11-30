Фестиваль «Безопасный город» номинирован на «Народное признание – 2022»

23:17, 29 ноября 2022, ПАИ

Фестиваль «Безопасный город», который состоялся в Пскове 1 июня, в Международный день защиты детей, выдвинут на общественную премию Псковской области «Народное признание – 2022». Он претендует на победу в номинации «Событие».

Фестиваль организовало АНО «Центр интеллектуального развития «Вектор», а участие в нём приняли пожарные, спасатели и сотрудники ГИБДД. Для 450 будущих первоклассников организаторы провели комплекс интерактивных образовательных мероприятий на тему личной безопасности.

Фестиваль прошёл в формате квеста с прохождением интерактивных станций. Первая станция была посвящена безопасности на улице, организаторы рассказали детям, как защититься от похитителя, как общаться с незнакомцами, как ведут себя мошенники и многое другое.

На второй станции сотрудники ГИБДД провели мастер-класс по безопасному поведению на дороге.

Несколько станций организовали добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей и Красный Крест. Здесь ребята приняли участие в пожарной эстафете, научились оказывать первую медицинскую помощь, познакомились с экипировкой пожарного и попробовали транспортировать пострадавших.

Фестиваль «Безопасный город» был заключительным этапом проекта, в ходе которого дети имеют возможность закрепить полученные знания. Кроме того, для родителей были разработаны методические рекомендации «Как говорить с детьми о безопасности».

Мероприятие прошло в рамках социального проекта «Безопасный город» при поддержке Фонда президентских грантов.