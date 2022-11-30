Фестиваль «Безопасный город» номинирован на «Народное признание – 2022»
Фестиваль «Безопасный город», который состоялся в Пскове 1 июня, в Международный день защиты детей, выдвинут на общественную премию Псковской области «Народное признание – 2022». Он претендует на победу в номинации «Событие».
Фестиваль организовало АНО «Центр интеллектуального развития «Вектор», а участие в нём приняли пожарные, спасатели и сотрудники ГИБДД. Для 450 будущих первоклассников организаторы провели комплекс интерактивных образовательных мероприятий на тему личной безопасности.
Фестиваль прошёл в формате квеста с прохождением интерактивных станций. Первая станция была посвящена безопасности на улице, организаторы рассказали детям, как защититься от похитителя, как общаться с незнакомцами, как ведут себя мошенники и многое другое.
На второй станции сотрудники ГИБДД провели мастер-класс по безопасному поведению на дороге.
Несколько станций организовали добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей и Красный Крест. Здесь ребята приняли участие в пожарной эстафете, научились оказывать первую медицинскую помощь, познакомились с экипировкой пожарного и попробовали транспортировать пострадавших.
Фестиваль «Безопасный город» был заключительным этапом проекта, в ходе которого дети имеют возможность закрепить полученные знания. Кроме того, для родителей были разработаны методические рекомендации «Как говорить с детьми о безопасности».
Мероприятие прошло в рамках социального проекта «Безопасный город» при поддержке Фонда президентских грантов.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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