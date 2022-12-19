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Общество

Мастер-класс по созданию ёлочной экоигрушки проведут в Псковском молодёжном центре

Фото предоставлено Молодёжным центром

22 декабря в рамках реализации проекта «ЭкоМЦ» Псковский городской молодёжный центр приглашает всех желающих посетить мастер-класс по созданию экологичной ёлочной игрушки. Об этом сообщает пресс-служба Молодёжного центра.

Совсем скоро Новый год, и в ближайшие две недели стоит начинать украшать дом и наряжать один из самых важных символов праздника — ёлку. Каждый участник сможет создать самый неповторимый и душевный новогодний подарок не только для себя, но для родных и друзей.

Все материалы для создания игрушки предоставляют организаторы. Мероприятие будет проходить по адресу М. Горького, 15. Начало в 18:00. Предварительная регистрация обязательна.

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