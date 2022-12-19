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Общество

За угрозу жизни жителя Печор приговорили к году колонии

Прокуратурой Печорского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, незаконно хранившего огнестрельное оружие, а также угрожавшего убийством. Об этом Псковскому агентству информации сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе судебного разбирательства установлено, что 55-летний местный житель, не имея соответствующего разрешения, хранил в доме гладкоствольное огнестрельное оружие, переделанное из двуствольного охотничьего ружья 12-го калибра. 14 сентября 2022 года незаконные действия мужчины были пресечены правоохранительными органами.

Также установлено, что в июле и сентябре 2022 года он же, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью вызвать у проживающей с ним потерпевшей чувство беспокойства за свою жизнь и здоровье высказывал в её адрес угрозы убийства, сопровождая их демонстрацией ножа.

Уголовное дело рассмотрено Печорским районным судом.

С учётом позиции прокурора подсудимый был признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 УК РФ, а также преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ, по совокупности ему назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы.

Приговор вступил в законную силу.

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