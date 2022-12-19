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Политика

Тепло пустошкинской души: гуманитарная помощь из Пустошки отправится завтра в зону СВО

Фото газеты «Вперёд»

20 декабря планируется отправка гуманитарной помощи мобилизованным служащим в зону СВО из Пустошкинского района, сообщает Псковскому агентству информации газета «Вперёд».

Глава администрации городского поселения Юрий Кравцов делиться, что необходимо передать не только помощь, но и тепло «пустошкинской души».

«Мы не говорим о какой-то масштабной гуманитарной помощи. Это открытка, письмо, шоколадка, бритвенные принадлежности, зубная щётка, нательное бельё, носки, то есть какие-то знаки внимания, поддержки, чтобы там, в месте, где находятся дислоцированные подразделения, наши военнослужащие получили этот душевный, тёплый привет Пустошкинской земли», — сообщил Юрий Кравцов.

Фото газеты «Вперёд»

На собранные деньги, которые жители Пустошки присылают из разных городов России, работники администрации и волонтёры закупают необходимое для фронта: генераторы, насосы, удлинители и другие необходимые вещи. А тёплые вещи: носки, варежки, шапки, балаклавы — это заслуга женщин, которые вяжут и шьют для мужчин.

Фото газеты «Вперёд»

«Хочется в каждую нитку, петельку вложить и частичку души. И думаешь о том, чтобы ребяткам было тепло, чтобы они все назад вернулись живые и невредимые. Каждого ждут дома», — говорят женщины и скромно просят не афишировать их имена.

Пенсионеры и представители старшего поколения желают бойцам здоровья: «Они же нас защищают. Мы-то доживаем уже. А они ещё молодые, им жить. Чтобы ноги у них были в тепле. Самое главное — это здоровье, чтобы они живы остались и пришли здоровые».

Фото газеты «Вперёд»

«Никто не остался в стороне. Спасибо каждому из вас, кто ищет, собирает, покупает, упаковывает, подписывает, отправляет. С теплотой и любовью собрана каждая посылка. Каждая! И это тепло обязательно передастся бойцам», — поблагодарил Юрий Кравцов.

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