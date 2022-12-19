Воздушная тревога объявлена в четырёх областях Украины

23:49, 19 декабря 2022, ПАИ

Воздушная тревога объявлена в четырёх областях на северо-востоке и в центральной части Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса оповещения.

Сигналы тревоги прозвучали в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Сирена также раздаётся в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.