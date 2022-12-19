Воздушная тревога объявлена в четырёх областях Украины
Воздушная тревога объявлена в четырёх областях на северо-востоке и в центральной части Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса оповещения.
Сигналы тревоги прозвучали в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Сирена также раздаётся в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.
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