Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Личные итоги года планируют подвести 53% псковичей

3 из 10 псковичей подведут личные итоги года, но сохранять эту информацию не планируют. 19% оставят соответствующие записи. 1 из 100 составит пост для соцсетей. Еще 3% сохранят в другом виде (например, в формате стихотворения, музыкального или художественного произведения). Об этом сообщает сервис SuperJob.

Женщин, склонных к самоанализу в последние дни года, чуть больше, чем мужчин. Псковичи старше 45 лет подводят персональные итоги года чуть чаще более молодых респондентов. Больше всего тех, кто будет анализировать уходящий год, среди респондентов с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (52%).

Чаще всего псковичи осмысляют достигнутое за год в таких сферах, как достаток (68% от общего числа подводящих итоги года), здоровье (54%), саморазвитие и карьера (по 45%).

Для мужчин более важны показатели дохода, карьерный рост и спортивные успехи, для женщин — саморазвитие, любовь и образование. Чем старше респонденты, тем больше внимания они уделяют здоровью и отношениям с детьми. Горожане до 34 лет чаще думают о саморазвитии, анализируют образование, хобби, выполненные проекты и отношения с противоположным полом. С увеличением уровня дохода опрошенных растет внимание к таким сферам, как благосостояние, карьера, отношения, дети и путешествия.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













20 декабря 2022

ТОС из Пушкиногорского района претендует на премию «Народное признание»
20 декабря 2022

Михаил Ведерников поздравил сотрудников ФСБ с профессиональным праздником
20 декабря 2022

Ледяной дождь ожидается сегодня в Псковской области
20 декабря 2022

Первый в Псковской области молодёжный ТОС поборется за «Народное признание»
19 декабря 2022

Тепло пустошкинской души: гуманитарная помощь из Пустошки отправится завтра в зону СВО

19 декабря 2022

Студентка ПсковГУ стала победительницей студенческого форума «Твой ход – 2022»
19 декабря 2022

Псковичи опасаются падения опасных сосулек с крыши дома
19 декабря 2022

Пропавшую в Пскове пенсионерку нашли живой


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...