Личные итоги года планируют подвести 53% псковичей

08:53, 20 декабря 2022, ПАИ

3 из 10 псковичей подведут личные итоги года, но сохранять эту информацию не планируют. 19% оставят соответствующие записи. 1 из 100 составит пост для соцсетей. Еще 3% сохранят в другом виде (например, в формате стихотворения, музыкального или художественного произведения). Об этом сообщает сервис SuperJob.

Женщин, склонных к самоанализу в последние дни года, чуть больше, чем мужчин. Псковичи старше 45 лет подводят персональные итоги года чуть чаще более молодых респондентов. Больше всего тех, кто будет анализировать уходящий год, среди респондентов с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (52%).

Чаще всего псковичи осмысляют достигнутое за год в таких сферах, как достаток (68% от общего числа подводящих итоги года), здоровье (54%), саморазвитие и карьера (по 45%).

Для мужчин более важны показатели дохода, карьерный рост и спортивные успехи, для женщин — саморазвитие, любовь и образование. Чем старше респонденты, тем больше внимания они уделяют здоровью и отношениям с детьми. Горожане до 34 лет чаще думают о саморазвитии, анализируют образование, хобби, выполненные проекты и отношения с противоположным полом. С увеличением уровня дохода опрошенных растет внимание к таким сферам, как благосостояние, карьера, отношения, дети и путешествия.