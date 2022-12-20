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Общество

Ледяной дождь ожидается сегодня в Псковской области

Облачная погода ожидается в Псковской области 20 декабря. Днем пройдет небольшой снег, вечером местами ледяной дождь, ночью – снег, мокрый снег, местами ледяной дождь, сообщает Псковский гидрометцентр.

Будет дуть ветер южных направлений умеренный. Температура воздуха по региону составит от -1 до -6 градусов.

В Пскове днем прогнозируется небольшой снег, вечером ледяной дождь, ночью снег, мокрый снег. Температура днем – от -2 до -4, ночью – от -1 до -3. В Великих Луках днем пройдет небольшой снег, ночью мокрый снег. Температура днем – от -3 до -5, ночью – от -2 до -4 градусов.

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