Великолучанин решил купить автомобиль и потерял миллион рублей
Житель Великих Лук лишился миллиона рублей после общения с интернет-мошенниками. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Великолучанин на одном из сайтов заинтересовался объявлением о продаже автомобиля из-за рубежа. После дистанционного общения с продавцами горожанин перевел на указанные ими счета более миллиона рублей. Однако после этого они перестали выходить с ним на связь.
Поняв, что его обманули, мужчина обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.
Комментарии: 0 Обсудить >>>