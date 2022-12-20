Великолучанин решил купить автомобиль и потерял миллион рублей

11:32, 20 декабря 2022, ПАИ

Житель Великих Лук лишился миллиона рублей после общения с интернет-мошенниками. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Великолучанин на одном из сайтов заинтересовался объявлением о продаже автомобиля из-за рубежа. После дистанционного общения с продавцами горожанин перевел на указанные ими счета более миллиона рублей. Однако после этого они перестали выходить с ним на связь.

Поняв, что его обманули, мужчина обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.