Александр Котов поздравил сотрудников органов безопасности

11:14, 20 декабря 2022, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил ветеранов и сотрудников регионального управления ФСБ с профессиональным праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного Собрания.

«Защищать национальные интересы России – почётная и сложная профессия, которую выбирают только те, для кого это больше, чем просто работа. Быть сотрудником органов безопасности – значит быть истинным патриотом своей Родины, – подчеркнул Александр Котов. – Вы даёте отпор внешним и внутренним угрозам, обеспечиваете незыблемость государственного строя, поддерживаете стабильность в обществе. Для выполнения этих задач требуется высочайший профессионализм, выдержка, мужество и незыблемая вера в правоту и справедливость службы в интересах государства и общества».

В заключение он пожелал успешного выполнения поставленных задач «во имя процветания России и безопасности её граждан».