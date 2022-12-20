О погоде в Новый год рассказали псковичам
Какая погода ждёт жителей Псковской области в новогоднюю ночь, рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.
По её словам, после 24-25 декабря в Псковской области ожидается слабоморозная погода. «Дневные и ночные температуры будут отрицательными. Ожидается от 0 до -5 градусов. Возможны также небольшие осадки в виде снега», — сообщила Тала Нещадимова.
Она отметила, что такая погода в регионе будет держаться до конца декабря.
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