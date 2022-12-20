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Политика

Почему Островский район получил грант в миллион рублей, объяснил Армен Мнацаканян

На вопрос о том, почему региональные власти оказывают главе Островского района Дмитрию Быстрову поддержку в реализации проектов, ответил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, помощник сенатора Андрея Турчака Армен Мнацаканян в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Островский район во главе с Дмитрием Быстровым получил, кажется, сертификат на миллион рублей. Объясните, что делает такого в своём районе Дмитрий Быстров, что получает миллионы, чего не делают другие в вашем округе и не получают таких денег?» - задал вопрос ведущий программы.

Гость студии отметил, что Дмитрий Быстров своевременно подаёт заявки на гранты, район участвует в нацпроектах. «Конечно, есть люди, которые в соцсетях ругают его. Мы тоже смотрим за этим, изучаем. Но он на своём месте», - добавил Армен Мнацаканян.

«Чего не делается в других районах? Я могу говорить о Новоржевском и Пушкиногорском. Например, Пушкиногорский район, не в обиду будет сказано и сам Михаил Юрьевич [Ведерников, губернатор Псковской области. - ПАИ] об этом говорил, скромно участвует в национальных проектах, скромно участвует в грантах. В Новоржевском районе немного работают. Там совершенно другая обстановка», - заметил Армен Мнацаканян.

Он также сообщил, что у Дмитрия Быстрова есть «грандиозный план» касаемо Островского района на следующий год.

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