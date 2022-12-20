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Политика

На необходимость введения парламентского часа в районных собраниях указал Армен Мнацаканян

На необходимость введения парламентского часа в районных собраниях указал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, помощник сенатора Андрея Турчака Армен Мнацаканян в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

По его словам, парламентский час изначально ввели для того, чтобы разговор был открытым. «Иногда получается, что глава недоговаривает или администрация района. Получается, будто одни единороссы виноваты всё время. Например, ситуация с отоплением. В Жадрицах электрообогреватели поставили, когда котельная стояла, решили сэкономить деньги», - сказал гость студии.

«Парламентский час для того, чтобы любую проблематику раскрыть со всех сторон и чтобы не было сплетен. То же самое будет в Пушкиногорском Собрании. Я уже говорил, что тому, кто придумал эту форму работы, надо памятник поставить», - подытожил Армен Мнацаканян.

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