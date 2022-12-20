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Происшествия

В Пскове сотрудника сотового оператора будут судить за махинации

Лишение свободы грозит псковичке за использование служебного положения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-служебе прокуратуры Псковской области. 

По имеющимся данным, в 2021 году псковичка от имени оператора сотовой связи незаконно внесла в базу данных сведения о регистрации SIM-карты на паспортные данные гражданина РФ, который не был осведомлен о данных действиях.

Заместитель прокурора утвердил обвинительное заключение и направил в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении местной жительницы 1994 года рождения.

«Она обвиняется в нарушении, с использованием служебного положения, правил эксплуатации средств хранения и обработки охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, и соответствующих систем, а также правил доступа к ним с причинением вреда критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, то есть в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 272 УК РФ», - уточнили в ведомстве.

Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы сроком от трёх до восьми лет.

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