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Руководитель «Экопрома» в Пскове ответил на вопросы радиослушателей о ТКО

Директор филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») Александр Киселёв ответил на вопросы слушателей радио «Серебряный дождь» в Пскове. Псковичи узнали о расположении объектов размещения отходов и существовании двух сортировочных комплексов для отходов в Псковском и Великолукском районах.

Также Александр Киселев обратил внимание на важность и целесообразность раздельного сбора мусора, подвел итоги года и определил планы на будущее.

Речь также шла о взаимодействии компании с управляющими организациями и местными властями. Александр Киселев подробно рассказал о том, кто должен заниматься обустройством контейнерных площадок, заменой мусорных контейнеров, очисткой мест сбора ТКО.

Руководитель компании уделили внимание и вопросам, касающимся тарифов и оплаты услуг по вывозу ТКО.

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