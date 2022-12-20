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Политика

Вице-спикер областного Собрания назвал самые частые обращения псковичей

Самые частые обращения жителей Псковской области перечислил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, помощник сенатора Андрея Турчака Армен Мнацаканян в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

По его словам, в основном это жилищные вопросы и различные выплаты: «Я сейчас плотно общаюсь со всеми в соцсети «ВКонтакте» лично. Там спрашивают про выплаты на детей от трёх до семи лет, сейчас много задач решается по поводу семей мобилизованных, выплаты им, тем, кто потерял детей».

Гость студии также отметил, что если вопрос, который ему задаёт человек, нельзя решить сразу (речь идёт о проблемах, связанных с жильём), то он старается честно объяснить, как и когда это получится сделать.

«Я считаю, так и надо работать всегда, не только в соцзащите, а в любом деле. <...> Самое главное — в любой сфере должен работать профессионал», — заключил вице-спикер областного Собрания.

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