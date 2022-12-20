В Пскове подвели итоги проекта «Играем с Пушкиным!»

19:19, 20 декабря 2022, ПАИ

Сегодня в Пскове подвели итоги образовательного проекта «Играем с Пушкиным!», участниками которого в 2022 году стали более 7 000 человек.

20 декабря в помещении коворкинга «Точка кипения» города Пскова состоялось заключительное мероприятие образовательного проекта «Играем с Пушкиным!» — круглый стол-презентация «Творчество А. С. Пушкина и потенциал музея-заповедника «Михайловское» для образования и образовательного туризма». Об этом сообщили координаторы «Чудского проекта».

В мероприятии приняли участие учителя и школьники, специалисты отделов образования, представители туристических фирм и экскурсоводы, библиотечные работники, члены Общественной палаты Псковской области и представители комитета по туризму Псковской области.

В ходе мероприятия участники познакомились с игровыми инструментами проекта и обсудили возможности их использования в школах и библиотеках, узнали о новых программах музея-заповедника «Михайловское» и трёх квестах проекта для усадьбы Тригорское. В рамках мероприятия также состоялась церемония награждения победителей литературного конкурса «Мой день с Пушкиным» и самых активных участников проекта.

Отметим, в проекте «Играем с Пушкиным!» приняли участие более 7 000 человек, большая часть которых — школьники, ставшие участниками масштабной литературной акции, проходившей с 1 по 15 декабря 2022 года. В завершение мероприятия с участниками была проведена ролевая игра по произведениям А. С. Пушкина, а школьники смогли сыграть в настольную игру.

В торжественной обстановке сертификаты на 20 и 100 настольных игр «Играем с Пушкиным!» соответственно были вручены партнёру проекта — Государственному мемориальному историко-архитектурному музею-заповеднику А. С. Пушкина «Михайловское» и Псковской областной универсальной научной библиотеке им. В. Я. Курбатова (для дальнейшего распространения в библиотеках Псковской области).

Напомним, проект «Играем с Пушкиным!» реализуется ПООО «Чудской проект» с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив.