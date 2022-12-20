Два псковича забили до смерти третьего

20:59, 20 декабря 2022, ПАИ

Двое жителей города Пскова привлечены к уголовной ответственности за причинение мужчине тяжких телесных повреждений со смертельным исходом.

Прокурор города Пскова утверждил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих мужчин, обвиняемых в причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом своему знакомому. Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 4 ст. 111 УК РФ, сообщает городская прокуратура.

В ходе расследования установлено, что между обвиняемыми, находившимися в алкогольном опьянении, и потерпевшим произошёл бытовой конфликт, в ходе которого двое мужчин на почве личных неприязненных отношений избили потерпевшего, причинив ему тяжкий вред, опасный для жизни. В результате потерпевший, не способный после избиения обратиться за медицинской помощью, скончался от полученных телесных повреждений на месте происшествия.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция части 4 статьи 111 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.