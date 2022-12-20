Суд вынес вердикт в отношении псковского педофила, от которого пострадали девять детей

21:24, 20 декабря 2022, ПАИ

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 38-летнего жителя города Пскова. Он признан виновным в девяти эпизодах нарушения половой неприкосновенности малолетних детей (п. «б» ч. 4 ст. 131 и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, в период с 2017 по 2020 год в городе Пскове осуждённый входил в доверие к одиноким женщинам с детьми и под видом оказания помощи в их воспитании создавал ситуации, при которых оставался с ними наедине, после чего нарушал их половую неприкосновенность. Всего от действий злоумышленника пострадало девять детей.

Согласно проведённой по постановлению следователя экспертизе мужчина признан страдающим педофилией. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года.

Приговор суда в законную силу не вступил.