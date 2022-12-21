Анастасия Иванова отметила важность переговоров с крупным инвестором из КНР

14:50, 21 декабря 2022, ПАИ

Руководитель Центра «Мой бизнес» Псковской области, член Общественной палаты Псковской области Анастасия Иванова прокомментировала новость о переговорах одного из самых крупных инвесторов Китая ООО «Китайская национальная химическая инженерная и строительная корпорация Севен» (СС7) с псковским заводом «Титан-Полимер».

По ее словам, Китай является для России важнейшим региональным партнёром. «А в существующих экономических и социальных условиях КНР ещё и стратегически нужный партнёр для предприятий нашей страны, - отметила Иванова. - Именно поэтому для России сегодня важно не только на федеральном, но и на региональном уровне определять потенциальных стратегических партнёров по взаимодействию с КНР».

Эксперт уточнила, что в Псковской области не много предприятий, которые могут быть потенциально интересны для инвестиций со стороны КНР. «Но при этом у нас есть ряд производств, которые действительно уникальны и выполняют важную функцию импортозамещения. У них есть потенциал для экспортного развития, в том числе и для развития сотрудничества с КНР. И поддержка со стороны первого лица региона процесса формирования такого сотрудничества между КНР и нашими предприятиями очень важна», - заключила она.