Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Анастасия Иванова отметила важность переговоров с крупным инвестором из КНР

Руководитель Центра «Мой бизнес» Псковской области, член Общественной палаты Псковской области Анастасия Иванова прокомментировала новость о переговорах одного из самых крупных инвесторов Китая ООО «Китайская национальная химическая инженерная и строительная корпорация Севен» (СС7) с псковским заводом «Титан-Полимер». 

По ее словам, Китай является для России важнейшим региональным партнёром. «А в существующих экономических и социальных условиях КНР ещё и стратегически нужный партнёр для предприятий нашей страны, - отметила Иванова. - Именно поэтому для России сегодня важно не только на федеральном, но и на региональном уровне определять потенциальных стратегических партнёров по взаимодействию с КНР».

Эксперт уточнила, что в Псковской области не много предприятий, которые могут быть потенциально интересны для инвестиций со стороны КНР. «Но при этом у нас есть ряд производств, которые действительно уникальны и выполняют важную функцию импортозамещения. У них есть потенциал для экспортного развития, в том числе и для развития сотрудничества с КНР. И поддержка со стороны первого лица региона процесса формирования такого сотрудничества между КНР и нашими предприятиями очень важна», - заключила она.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 декабря 2022

Анастасия Иванова отметила важность переговоров с крупным инвестором из КНР
21 декабря 2022

Инфляция в Псковской области продолжает снижаться
20 декабря 2022

Руководитель CoffeeStudio номинирован на премию «Народное признание – 2022»
20 декабря 2022

Поголовье овец и коз сократилось в Псковской области
20 декабря 2022

Бренд «Баночка на полочке» вошёл в число претендентов на звание «Наша марка»

20 декабря 2022

В России повысят выплаты по больничному с 1 января
20 декабря 2022

Бюджетная сессия областного Собрания перенесена на 29 декабря
20 декабря 2022

Великолукский предприниматель выдвинут на «Народное признание»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...